На Ямале вдвое увеличили закупочную цену на оленину

Закупочная цена на оленину на Ямале составит 450 руб. за кг, увеличившись в два раза. Такое решение принято по поручению губернатора Дмитрия Артюхова. Оленеводы неоднократно обращались к нему с вопросом увеличения закупочной цены на мясо, сообщает пресс-служба главы региона.

«Уже в этом году доходы членов общин и малых предприятий увеличатся до 450 руб. за кг мяса первой категории. Эта сумма будет складываться из выручки, полученной за мясо на убойном комплексе — сегодня это минимум 170 руб. — и субсидии, которая с учетом увеличения составляет 280 руб. за кг мяса. При этом для потребителя цена ямальской оленины не изменится», — уточнил заместитель директора регионального департамента агропромышленного комплекса Александр Земских.

На Ямале оленеводством занимаются около 20 национальных общин, объединяющих 490 семей оленеводов. В 2018 году общины сдали на убойные комплексы 640 т мяса оленя, в то время как оленеводы-частники — 170 т.

В убойную кампанию-2020 за килограмм сданного мяса первой категории получать 450 руб. будут все оленеводческие хозяйства вне зависимости от формы собственности — будь то предприятие, община или оленеводы-частники. Килограмм мяса второй категории будет стоить 150 руб. (сейчас — 120 руб.).