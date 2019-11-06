ЦБ отозвал у страховой компании «АСКО-Жизнь» лицензию на добровольное личное страхование

Центробанк лишил страховую компанию из Набережных Челнов «АСКО-Жизнь» лицензии на добровольное личное страхование, говорится в сообщении ЦБ. Регулятор объяснил это решение добровольным отказом компании от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

Напомним, что временная администрация в страховой компании из Татарстана была введена в конце декабря 2017 года. В 2018 году компанию признали банкротом, а в марте 2019 года Центробанк лишил ее лицензии на осуществление добровольного страхования жизни.

На сайте компании «АСКО-Жизнь» указано, что страховая компания была образована в 2006 году и в течение десяти лет стабильно входила в топ-20 крупнейших страховщиков России, специализирующихся на страховании жизни. Также она являлась одним из самых крупных страховщиков жизни в Татарстане.

"Ъ-Казань"