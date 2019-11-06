Visa и Masterсard противопоставят европейский аналог

В Европе может появиться аналог Visa и Mastercard. По данным агентства France-Presse, как минимум 20 кредитных организаций участвуют в разработке единой платежной системы, которая может получить название PEPSI — Pan-European Payment System Initiative. В основном это французские банки, но и крупнейший германский — Deutsche Bank. Официально ни одна организация не подтверждает участие в проекте. В Евросоюзе не раз жаловались на высокие комиссии со стороны систем Visa и Mastercard.

К чему приведет запуск внутриевропейской платежной системы? Ведущий аналитик компании «ФинИст» Андрей Перекальский считает, что в Европе не станут полностью отказываться от американских банковских продуктов: «США злоупотребляют своим монопольным положением в рамках мировой финансовой системы, которая все еще крутится вокруг доллара. Многие европейские банки хотят застолбить за собой участок именно в Европе. Во-первых, это создает альтернативу, во-вторых, в случае каких-то трений с США, например, обострения торговых конфликтов, когда Америка может начать грозить отключить какие-то страны или регионы от своей финансовой системы, у ЕС будет определенная перестраховка. Процесс идет уже года два.

Я думаю, что раньше 2022-2023 года создать полноценную альтернативу европейские банки просто не успеют.

В России эти карты вряд ли будут пользоваться спросом, но, может быть, те люди, у которых часто возникает необходимость расплачиваться за границей евро, это будет востребовано».

По данным France-Presse, идея создать европейскую платежную систему изначально носила политический характер. Этими же соображениями руководствовался и Центральный банк в России при запуске системы «Мир». Регулятор решил, что это необходимо, когда США после присоединения Крыма к России заблокировали карты Visa и MasterCard нескольких российских банков. Председатель правления некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» Алма Обаева считает, что создание национальной платежной системы в Европе будет отличаться от российского опыта: «Мы создали систему “Мир” не потому, что нас не устраивал функционал Visa и MasterCard, государству не понравилась их политика. Надо признаться, что распространению карты “Мир” послужило именно законодательство, которое обязало бюджетников пользоваться именно этой платежной системой.

Французы вряд ли рассчитывают на какое-то конкурентное преимущество.

Поскольку эту систему создают банки, они будут предлагать своим клиентам вдобавок всяческими бонусы и кешбэки. Я не думаю, что они поступят, как китайцы, которые отменил прием Visa по всей стране, и то не для иностранцев, а для своих, чтобы популяризировать свою национальную карту. Франция таким путем не пойдет, поэтому ничего не мешает не только бизнесменам, но и физическим лицам пользоваться в Париже кредитками международной платежной системы. Если и будут какие-то негативные последствия, то они затронут граждан внутри страны. Например, прием Visa и MasterCard может оказаться дороже, тем не менее между тем, чтобы продать товар и заплатить за это 2-3% или вообще не продавать, чтобы сэкономить, мне кажется, выбор очевиден».

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По подсчетам аналитиков, на долю Masterсard и Visa приходится 86% карт в Европе. При этом свои национальные платежные системы есть и во Франции — Cartes Bancaires, и в Германии — GeldKarte. В 2002 году Европейский платежный совет поставил задачу создать единую европейскую систему расчетов к 2010 году, но она так и не была выполнена.