На охрану зданий правительства Ростовской области в 2020 году направят 22 млн рублей

Правительство Ростовской области ищет подрядчика для охраны своих зданий на следующий год, соответствующая информация размещена на портале гос закупок. Максимальная стоимость контракта составляет около 22 млн руб. В условия входит охрана трех зданий: на ул Социалистической, 110-112, 112а и 115, Ворошиловском, 12/85 — 87/13, Ворошиловском, 12 и прилегающей территории. Общая площадь охраняемых объектов составит около 31 тыс. кв. м.

Организация-подрядчик должна иметь разрешение на хранение оружия и боеприпасов. Охранники должны иметь опрятный внешний вид, быть дисциплинированными, вежливыми и корректными, владеть собой в конфликтных и нестандартных ситуациях. Охрану организация должна будет осуществлять круглосуточно с 1 января до 31 декабря 2020 года.

Дарья Голякова