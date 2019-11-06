«Когда ты с кем-то работаешь, будь добр к этим людям» Продюсер Питер дель Вече о продолжении анимационного блокбастера «Холодное сердце» и особенностях профессии

В конце ноября в российский прокат выходит долгожданное продолжение анимационного фильма «Холодное сердце-2». Зрителей ждет путешествие на север и встреча с героями древних легенд. Для того чтобы создать фильм, пронизанный духом северных сказаний, команда, работающая над сценарием не только подробно изучила мифы Норвегии и Исландии, но и отправилась в настоящую экспедицию. В преддверии премьеры «Коммерсантъ Стиль» встретился с продюсером и старшим вице-президентом по производству в Walt Disney Animation Studios Питером дель Вече и узнал, в чем секрет популярности «Холодного сердца».

— Вы прошли интересный профессиональный путь: от театральных постановок к анимации. Чем анимация интереснее театра?

— Мне кажется, театр очень схож с анимацией, в обоих случаях во главе угла стоит сюжет, истории персонажей, также мы видим такую среду, в которой люди сотрудничают друг с другом, чтобы добиться результата. Поэтому для меня это был очень лёгкий переход от театра к анимации. Создавая фильм, мы работаем для всего мира. Если всё будет удачно, то у нас получится нечто на все времена.

Фото: Walt Disney Animation Studios

— Что подразумевает ваша должность в корпорации — куратор всех полнометражных анимационных фильмов Disney Animation?

— Это совместная работа с кинематографистами, со всеми членами команды, с теми, кто отвечает за визуальные эффекты, с другими продюсерами. Все вместе мы работаем над тем, чтобы оставить после себя нечто ценное, что можно будет назвать наследием. Именно это меня, в первую очередь, привлекает в моей деятельности.

— В чем секрет успеха «Холодного сердца», по вашему мнению?

— Мы сами себе задаём этот вопрос.

Думаю, в первую очередь, нам удалось создать настоящих правдоподобных героев, в которых публика готова поверить и найти в них что-то близкое. Эти герои несовершенны. Они совершают ошибки, но и учатся на них. Кроме того, мы создали мир нереальный, но в который при этом очень легко поверить. Именно на стыке этих факторов и родился успех нашего фильма.

Фото: Walt Disney Animation Studios

— Что нас ждет в продолжении?

— Прежде всего, я должен сказать, что действие второго фильма происходит через три года после того, как случились события первого фильма. Готовясь к работе над фильмом, мы провели исследования — побывали в Норвегии, Финляндии, Исландии. Мы поняли, что Анна чувствует себя как дома в Норвегии и Финляндии. Мы ассоциируем Анну со сказками, она привносит это начало в фильм. А Эльза больше тяготеет к Исландии, ей скорее ближе мифы и легенды. Мы поняли, что несмотря на то, что они сестры — это две совершенно разные героини, которые тяготеют к разным жанровым полюсам.

Фото: Walt Disney Animation Studios

— Расскажите про свой день и график.

— Сначала кофе, потом я еду на машине на работу. Приезжаю рано — в 7:30 утра. Когда мы работаем над фильмом, то часто бывает так, что на работе я провожу очень много времени с 7:30 до 8 вечера. Планы часто быстро меняются, возникают какие-то динамические новые обстоятельства, новые препятствия, которые нужно оперативно преодолевать. Всё время нужно принимать какие-то решения, время течет очень быстро в такой динамичной рабочей обстановке.

— Что вас вдохновляет? Фильм, книга, мелодия?

— Я пою песни из первого фильма. Но, что более важно, когда Бобби и Кристин предоставляют нам новые песни для фильма, то их часто подхватывают не только я, но и другие члены съёмочной группы. Если такое происходит, то для меня это добрый знак, значит, эти песни подействуют и на аудиторию фильма.

— Какими важными качествами должен обладать продюсер?

— Нужно быть гибким. Нельзя ничего принимать как должное. И когда ты с кем-то работаешь, будь добр к этим людям, помни, что неизвестно когда тебе ещё предстоит с ними в жизни повстречаться и может быть сотрудничать.

Очень часто нельзя заранее понять, куда будет идти история, сюжет, нужно отпустить и позволить истории продиктовать дальнейший путь.

Беседовала Мария Синдинская