«Мадонна Литта покидала Эрмитаж лишь четырежды за свою историю» Дмитрий Буткевич — о выставке «Леонардо и “Мадонна Литта”»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, что можно увидеть на экспозиции в Милане.

7 ноября в музее Польди-Пеццоли в Милане открывается выставка, которую итальянцы ждали довольно долго: «Леонардо и “Мадонна Литта”». Экспозиция приурочена к 500 годовщине со дня смерти да Винчи и стала частью проекта «Милан — Леонардо — 500».

Официальным спонсором проекта выступил банк ВТБ. Вот, что говорит Наталья Германова, советник президента — председателя правления банка ВТБ: «Эта работа является одним из самых ценных экспонатов Эрмитажа и крайне редко покидает музей. Последний раз полотно выставлялось в Милане почти 30 лет назад, в 1990 году. В рамках глобального сотрудничества двух стран — Италии и России в этом году ВТБ профинансировал открытие экспозиции “Гости из Неаполя. Артемизия Джентилески и современники” в ГМИИ имени Пушкина. А в 2020 году при поддержке ВТБ Пушкинский музей совместно с итальянским Музеем Каподимонте организуют масштабную выставку — из Неаполя в Москву будут привезены значимые полотна итальянских художников».

Кстати, эта Мадонна покидала Эрмитаж лишь четырежды за свою историю.

А куплена картина была в 1865 году у миланского герцога Антонио Литта и с тех пор и носит это «фамильное» название.

В искусствоведческой среде принято считать, что «Мадонна Литта» написана в 1490-1491 годах собственноручно «Титаном Возрождения» Леонардо да Винчи.Однако некоторые исследователи замечают, что слишком резкий поворот младенца на зрителя не характерен для творчества Леонардо. На этом основании авторство фигуры младенца приписывается ученику да Винчи — Джованни Больтраффио.

Тем не менее большинство деталей да и сама техника указывают на руку Леонардо.

Картина написана придуманной им смесью масла и темперы на доске, которая уже в момент приобретения работы была в столь плохом состоянии, что ее пришлось срочно переводить с дерева на холст. Такая техника и такая сохранность картин великого экспериментатора весьма характерна.

Наряду с «Мадонной Литта» на выставке в музее Польди-Пеццоли представлено более двадцати картин и рисунков Леонардо да Винчи и его ближайших учеников. Продлится выставка до 10 февраля 2020 года.