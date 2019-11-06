Профессиональная мимикрия

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о самом доступном новом iPhone.

За пару месяцев до презентации iPhone 11 его формальный предшественник — модель Xr — на американском рынке покупали так активно, что его доля составляла почти половину всех проданных смартфонов Apple за квартал. Такие данные приводит компания Consumer Intelligence Research Partners.

В российских реалиях спрос на Xr тоже оказался выше ожидаемого.





Поэтому на iPhone 11 еще до начала тестирования я смотрел с особым пиететом. Удалось ли новинке остаться в концепции доступного, но не бюджетного смартфона Apple, я разбирался в ходе тестирования.

Разработчики сохранили габаритные показатели аппарата вплоть до доли миллиметров, а также матрицу дисплея Liquid Retina HD. Стеклянные панели крепятся к алюминиевому корпусу сродни предшественнику против стального каркаса версий Pro и Pro Max.

Можно было бы сказать, что чехлы от Xr подойдут на 11 модель, но в свежий iPhone инженеры установили двойную камеру со сверх- и просто широкоугольным модулями по 12МП каждый, а также новую вспышку. Это те же модули, что и на «прошках» за исключением телефото. Так что качество фото и видео аналогично флагманскому. Разница заметна лишь при активной работе стабилизации.

iPhone 11 получил процессор A13 Bionic и третье поколение системы искусственного интеллекта Neural Engine, как в старших моделях.

То же самое можно сказать про решения по связи, интернету и звуку. По сравнению с предшественником в новинке улучшена защита от пыли и влаги до стандарта IP68. Другими словами, iPhone 11 обладает внешними признаками Xr, но по своим комплектующим и возможностям это скорее Pro версия. Отдельно стоит сказать про цветовые решения. Кроме того, что среди них есть новые, они теперь в пастельной палитре. А Apple впервые выпустила собственный прозрачный чехол, чтобы защитить смартфон, но не скрывать цвет устройства.

Критичных замечаний к новинке два. Конечно, на фоне флагманского OLED дисплея Liquid Retina HD менее привлекателен. А при внушительной диагонали в 6,1 дюйма боковые рамки по нынешним временам выглядят толстыми. Но, похоже, даже это не спасет iPhone 11 от судьбы популярной модели. По подсчетам Rosenblatt Securities, за время прошедшее с начала продаж новинка уже превысила показатели Xr на 15%.