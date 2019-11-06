Министерство науки не подтвердило ученую степень белгородского депутата

У министерства науки и высшего образования РФ нет сведений о присуждении степени кандидата экономических наук депутату совета депутатов Губкинского городского округа Василию Камардину, сообщает Go31. Согласно опубликованной в интернете биографии, господин Камардин в 2003 году стал кандидатом экономических наук по специальности «Экономика и управление на предприятии». Тема диссертации не указана.

В министерство был направлен запрос, и в базе департамента аттестации научных и научно-педагогических работников не нашлось сведений об ученой степени депутата. По данным Go31, диплом кандидата наук Василию Камардину выдал Международный аттестационный комитет (МАК), в то время Присуждать ученые степени может присуждать только Высшая аттестационная комиссия (ВАК) при министерстве науки.

Владимир Зоркий