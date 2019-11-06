В Новороссийске начался ремонт дорог по программе 2020 года

Работы на дорогах города-героя ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 2020 года, об этом в Instagram сообщил мэр Новороссийска Игорь Дяченко. «Сейчас идут дорожные работы на улице Мира. Всего будет отремонтировано 39 дорог, протяженностью более 30 км», - написал он.

На реализацию нацпроекта в области ремонта транспортной инфраструктуры в трех агломерациях Кубани в следующем году запланировано 3,38 млрд руб. Краснодару предназначено 2 млрд руб., 830 млн руб. – Сочи, 550 млн руб. – Новороссийску.

Напомним, в этом году на Кубани отремонтировано 133 дорожных объекта общей протяженностью более 245 км. Все работы завершены досрочно.

Андрей Ульченко