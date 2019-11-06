В Нижнем Новгороде открыли центр для предпринимателей «Мой бизнес»

В технопарке «Анкудиновка» 6 ноября открылся первый центр оказания госуслуг в режиме «одного окна» для малого и среднего бизнеса «Мой бизнес». Работа центра поможет бизнесменам избежать обращения в порядка 40 федеральных и региональных ведомств. Одновременно запустили и горячую линию для консультаций предпринимателей.

Обратившись в центр, граждане смогут подать заявку на регистрацию бизнеса, получение льготного займа для предприятия или обратиться за помощью. Сегодня в первый час работы «Моего бизнеса» предприниматели получили консультации у вице-губернатора Нижегородской области Евгения Люлина, и.о. руководителя УФНС Александра Шабарова, главы регионального филиала Росреестра Оксаны Штейн, управляющего НБД-банка и депутата Александра Шаронова, а также министра промышленности региона Максима Черкасова и директора АНО «Центр инноваций социальной сферы» Игоря Седых. Они продолжат проводить личные приемы в первые три месяца работы центра, график консультаций появится на сайте регионального минпрома.

Записаться на получение услуг можно на сайте центра и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94.

Анастасия Еремина