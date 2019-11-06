Киоскам добавят на сдачу

Власти Удмуртии хотят до 50% увеличить стоимость годовой арендной платы с участков, находящихся в собственности республики в Ижевске под нестационарными торговыми объектами (НТО). Проект изменений в постановления правительства сейчас проходит согласования. Отмечается, что сейчас стоимость аренды не соответствует рыночной ситуации. По мнению депутатов гордумы Ижевска, повышение платы позволит увеличить доходы муниципального бюджета. При этом необходимо также провести ревизию земельных участков, дифференцировать точки, а также провести конкурсные процедуры. Сами предприниматели считают, что предлагаемые изменения не принесут в бюджет дополнительные деньги, поскольку сегодня бизнесменам выгоднее работать на частных и придомовых территориях, стоимость аренды на которых гораздо меньше.

Правительство Удмуртии представило проект по внесению изменений в постановление о порядке определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности республики, а также участки, госсобственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов.

Власти республики предлагают установить возможность арендодателям изменить величину годовой арендной платы, которая рассчитана по результатам оценки рыночной стоимости. Отмечается, что изменения затронут договоры аренды участков в Ижевске под нестационарными торговыми объектами (НТО), а также объектами бытового обслуживания и общественного питания (сезонные), заключенных до 1 марта 2015 года.

По информации республиканских властей, сегодня в столице Удмуртии действует 293 договора аренды земельных участков под НТО, рыночная стоимость годового размера арендной платы определена по состоянию на июнь 2017 года.

«Сейчас стоимость аренды не соответствует текущей рыночной ситуации. Предлагаемые изменения позволят актуализировать рыночную стоимость ежегодно (в настоящее время – не чаще одного раза в пять лет). Арендная плата за земельный участок будет зависеть от наличия или отсутствия вблизи земельного участка коммуникаций, транспортного потока и пешеходного трафика, иных факторов и ориентировочно увеличится на 30-50%»,— отмечается в сообщении пресс-службы главы и правительства Удмуртии.

Например, в Ижевске площадь в 64 кв.м. имеет действующую арендную плату 63 тыс. руб. Предполагаемый же размер арендной платы по расчетам оценщиков составляет от 82 тыс. руб. до 95 тыс. руб.

«Кроме того, собственники НТО сдают в аренду сами НТО, получая при этом дополнительный доход, договоры субаренды земельных участков при этом не заключаются»,— подчеркивают в региональном правительстве. Там также отмечают, что на данный момент представленный проект проходит процедуру согласования.

Зампредседателя постоянной комиссии гордумы Ижевска по вопросам развития территории, градостроительства, землеустройства и экологии Михаил Молоков считает, что сегодня нужно провести ревизию земельных участков, которые сдаются под нестационарные объекты и оценить суммы, которые идут в бюджет.

«Есть торговые точки, которые работают с высокой маржинальностью, и будет справедливо, если они будут платить больше. Нужно провести дифференциацию, чтобы всех под одну гребенку не зачесывать. Можно провести конкурсные процедуры, то есть мы стартуем от кадастровой стоимости, а дальше, кто больше дал, тот и выиграл. И тогда дифференциация в рыночной плоскости произойдет сама, поскольку предприниматели оценивают, они понимают, сколько с их точки можно заработать»,— пояснил депутат.

Он добавил, что выход на торги позволит увеличить доходы в бюджет. Кроме того, свободные от торговли общественные пространства, в том числе и Центральную площадь города, можно определить в некий лот и тоже вынести на торги. «Вопрос не про стационарные объекты капитального строительства, а именно про передвижные пункты — типа торговли хот-догами, горячими напитками. Я думаю, что это будет актуально в преддверии празднования Нового года и Рождества»,— пояснил господин Молоков.

Председатель профильной постоянной комиссии гордумы Ижевска по экономической политике, промышленности и предпринимательству Дмитрий Никонов не смог дать оценку планируемым изменениям, пояснив, что «не проработал вопрос».

По мнению руководителя межрегиональной общественной организации «Защита и развитие интересов малого и среднего предпринимательства» Михаила Балясникова, основанием для предложенных изменений послужила не совсем объективная информация, имеющаяся у руководства республики. «У них до сих пор всегда складывается впечатление, что предприниматели якобы платят за аренду земли 60-80 тыс. руб. в год, а в аренду сдают чуть ли не по 50 тыс. руб. в месяц, и он якобы имеет с этого сверхдоход. Их почему-то раздражает, что какой-то предприниматель сдает в аренду свой торговый объект, хоть и находящийся на арендованном земельном участке. Но надо смотреть в реалии сегодняшнего дня. Я сомневаюсь, что у большинства людей есть деньги на это. У кого есть деньги, тот строит объекты, у кого их нет, те их арендуют»,— сказал господин Балясников.

Он отметил, что сейчас все ограничения вводятся на муниципальную и республиканскую земли. При этом в Ижевске и в других городах республики более 50% НТО стоят на частных, придомовых территориях и участках, прилегающих к магазинам, где арендная плата значительно ниже. «Это приводит к тому, что ни у кого нет желания идти на муниципальные и республиканские земельные участки. Проще уходить на частные территории, что сейчас и происходит. Есть желание получить больше денег в бюджет, но они получат с точностью обратный эффект»,— считает господин Балясников.

Оксана Мымрина