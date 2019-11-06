СКР проверяет обстоятельства гибели рабочего на стройке «Ак барс недвижимости» в Казани

Управление СКР по Татарстану начало доследственную проверку после гибели 53-летнего рабочего на строящемся объекте казанского ЖК «Мой ритм» (возле ТЦ «Мега»), застройщиком которого выступает компания «Ак Барс недвижимость», сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной версии, 5 ноября 2019 года мужчина демонтировал лестничную площадку в строящемся доме. Когда он вышел из здания, на него упала деревянная балка. От полученной травмы головы рабочий скончался на месте, сообщили в ведомстве

Назначена судебно-медицинская экспертиза, детали ЧП уточняются. Во время проверки будет дана юридическая оценка действиям лиц, которые несут ответственность за соблюдение техники безопасности в строящемся доме. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, говорится в сообщении СКР.

"Ъ-Казань"