Ледовый комплекс в Перми оценили в 33 млн рублей

МАУ «Агентство социокультурных проектов» Перми объявило конкурс на возведение ледового городка на пермской эспланаде. Стоимость контракта определена в 33,3 млн руб., итоги подведут 21 ноября.

Подрядчику предстоит провести работу по устройству, обслуживанию, демонтажу ледовых объектов и инфраструктуры новогоднего ледового комплекса «Легенды древней Пармы», катка «Ветлан», катка «Самолетный», в рамках празднования Нового года. Объекты требуется построить в срок до 30 декабря. Демонтировать ледовый комплекс необходимо будет до 30 марта.