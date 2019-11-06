06 ноября, среда
Войти в профиль
Пермь. Прикамье

Коротко

Новости

все новости

события

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Ледовый комплекс в Перми оценили в 33 млн рублей

МАУ «Агентство социокультурных проектов» Перми объявило конкурс на возведение ледового городка на пермской эспланаде. Стоимость контракта определена в 33,3 млн руб., итоги подведут 21 ноября.

Подрядчику предстоит провести работу по устройству, обслуживанию, демонтажу ледовых объектов и инфраструктуры новогоднего ледового комплекса «Легенды древней Пармы», катка «Ветлан», катка «Самолетный», в рамках празднования Нового года. Объекты требуется построить в срок до 30 декабря. Демонтировать ледовый комплекс необходимо будет до 30 марта.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

приложение

Партнерский проект

Пресс-релиз

Профиль пользователя