Главу Центра культурного наследия в Казани подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями на 5 млн рублей

В Казани по требованию прокуратуры следователи возбудили уголовное дело против руководителя ГБУ «Центр культурного наследия». Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) на 5 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Согласно данным на официальном сайте учреждения, Центр занимается подготовкой и выпуском научно-популярных и информационных изданий об объектах культурного наследия. С 1 января 2019 года руководителем учреждения является Марсель Каюмов. При этом до 12 декабря 2018 года Центр возглавляла Ильзира Кузьмина.

Прокуратура установила, что в конце прошлого года бюджетное учреждение по итогам аукциона заключило два договора аренды госимущества с ООО «Звезда-Д». Арендатору нужно было платить 314,5 тыс. руб. каждый месяц за пользование имуществом. Однако, на следующий день после подписания контрактов руководитель учреждения подписал дополнительного соглашения к договорам, по которым ООО «Звезда-Д» было освобождено от обязанности платить за аренду до подписания акта приемки реставрационных и ремонтных работ. Однако, по закону договоры аренды муниципального имущества менять нельзя, можно лишь повысить цену, уточнили в прокуратуре.

В итоге Арбитражный суд Татарстана признал дополнительные соглашения к договорам аренды недействительными. При этом арендатор даже не начал реставрационные и ремонтные работы. В итоге муниципалитету был причинен ущерб на 5 млн руб.

"Ъ-Казань"