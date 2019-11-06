В Ижевске составили ТОП-10 самых «убитых» тротуаров

Итоги народного голосования за самые «убитые» тротуары подвели в Ижевске. Об этом написал глава города Олег Бекмеметьев на своей странице во «ВКонтакте».

В ТОП-10 объектов вошли участки тротуаров на ул. Нижняя от ул. 4-я Подлесная до ул. Кирова, на ул. Курченко от ул. Маслюкова до ул. Молодежная, на пр. Калашникова от ул. 40 лет Победы до ул. Союзная, на ул. Маслюкова с двух сторон, на ул. Автозаводская от ул. Петрова до пр. Копровый, на ул. Молодежная от ул. Курченко до ул. Рупасова, на ул. Ленина от дома №140 до дома №152, на ул. Кирова от ул. К. Маркса до ул. Нижняя, на ул. Союзная от дома №161 до ул. Сабурова, на ул. Петрова от ул. Рупасова до ул. Автозаводская. Эти тротуары планируют отремонтировать в 2020 году.

«Хочу подчеркнуть, что этот перечень ещё не окончательный. Свой ТОП-список представят общественники, также в титул войдут объекты, в отношении которых есть предписания от надзорных органов»,— добавил Олег Бекмеметьев.