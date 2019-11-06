Канавинский мост перекроют днем 7 ноября из-за торжественного шествия КПРФ

Движение по Канавинскому мосту и прилегающим к нему улице Советской (от дома №14) и Похвалинскому съезду (от улицы Малой Покровской) перекроют 7 ноября с 10:30 до 12:00 в связи с проведением торжественного шествия и митинга.

Мероприятие организовано НРО КПРФ и приурочено к 102-ой годовщине Октябрьской социалистической революции. Традиционное шествие начнется в 11:15, участники начнут путь на улице Рождественской. Их путь завершится на площади Ленина, где в 12:00 начнется митинг. Добавим, что в прошлом году городская администрация не согласовала партии проведение шествия. Тогда коммунисты провели только митинг на площади.

Анастасия Еремина