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Челябинские приставы выдворили из России тысячу нелегальных мигрантов

Судебные приставы Челябинской области за десять месяцев года выдворили из России тысячу нелегальных мигрантов. Большинство из них – граждане ближнего зарубежья, сообщает пресс-служба регионального управления ФССП России.

Все они были признаны виновными в нарушении правил въезда либо режима пребывания в РФ. Вновь попасть в Россию они смогут только через пять лет. Еще 74 нелегала дожидаются депортации в спецучреждении для задержанных иностранцев и лиц без гражданства. Их отправят на родину по мере проверки и, в случае необходимости, подготовки необходимых документов.

В ближайшие дни судебные приставы сопроводят до автомобильных пунктов пропуска на границе около полутора десятков иностранцев. Остальных выдворят через аэропорт.

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