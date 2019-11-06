Челябинские приставы выдворили из России тысячу нелегальных мигрантов

Судебные приставы Челябинской области за десять месяцев года выдворили из России тысячу нелегальных мигрантов. Большинство из них – граждане ближнего зарубежья, сообщает пресс-служба регионального управления ФССП России.

Все они были признаны виновными в нарушении правил въезда либо режима пребывания в РФ. Вновь попасть в Россию они смогут только через пять лет. Еще 74 нелегала дожидаются депортации в спецучреждении для задержанных иностранцев и лиц без гражданства. Их отправят на родину по мере проверки и, в случае необходимости, подготовки необходимых документов.

В ближайшие дни судебные приставы сопроводят до автомобильных пунктов пропуска на границе около полутора десятков иностранцев. Остальных выдворят через аэропорт.