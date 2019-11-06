Гендиректор оренбургского предприятия осужден за неуплату налогов

В Оренбурге суд признал виновным генерального директора ООО «Агрофирма Краснохолмская» в сокрытии свыше 3 млн руб. от уплаты налогов. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Следствием и судом установлено, что в период с августа по декабрь 2018 года мужчина, зная об имеющейся у предприятия задолженности по уплате налогов на общую сумму свыше 6 млн руб., скрыл от их уплаты более половины от общей суммы. В ходе предварительного и судебного следствия гендиректор предприятия признал свою вину в совершенном преступлении.

Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб. в доход государства. Приговор суда вступил в законную силу.

Алена Смирнова