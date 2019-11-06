re:Store одолжит россиянам свои смартфоны

Новые iPhone теперь можно взять в аренду. Услугу запустила сеть магазинов техники Apple re:Store совместно с компанией Forward Leasing. Год использования iPhone 11 в минимальной конфигурации обойдется в 47 тыс. руб. В рознице устройство стоит 60 тыс.

После года аренды можно будет бесплатно заменить смартфон на новую модель, рассказала “Ъ FM” пресс-секретарь re:Store Людмила Семушина: «re:Store upgrade позволяет клиентам за ежемесячную плату пользоваться мобильным устройством Apple по цене от 3940 руб. в месяц. Программа касается флагманских моделей смартфонов — это iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 10S, iPhone 10S Max. Все устройства, которые участвуют в программе, получат защиту по сертификату с возможностью бесплатной однократной замены разбитого экрана в течение 1 года. Эта опция предполагает, что каждый год вы получаете новый телефон. По истечении 12 месяцев вам его меняют, при этом остаточную стоимость устройства выплачивать не нужно. При желании клиент может использовать гаджет и после 12 платежей, выкупив его по остаточной стоимости».

Так называемая остаточная стоимость для iPhone 11 — больше 23 тыс. руб. Чтобы выкупить устройство, пользователю придется переплатить 11 тыс. по сравнению с розничной ценой. Досрочно прекратить аренду можно только через полгода и за дополнительную плату. Принимают обратно без штрафов или обменивают на новые только смартфоны в «отличном состоянии» без царапин и сколов. Страховка такие повреждения не покрывает. Насколько это привлекательно для потребителей? IT-эксперт Александр Баулин считает, что услугой может заинтересоваться бизнес и самые преданные поклонники бренда Apple: «Этой опцией могут пользоваться в основном в компаниях, чтобы контролировать, сколько денег они тратят на технику, выкупать смартфон по окончании лизинга такие фирмы вряд ли будут.

Кроме того, можно предположить, что такая схема может заинтересовать пользователи, которые регулярно меняют свой iPhone, то есть это либо имиджевая история, либо желание получить доступ к новейшим технологиям».

Компания Apple запустила собственную программу лизинга четыре года назад, но только для американского рынка. Арендовать iPhone 11 на год в США можно за $420 — почти вдвое дешевле покупки. В России схема куда менее выгодна, отмечает руководитель Hi-Tech@Mail.Ru Дмитрий Рябинин: «Если посмотреть на опыт компании Samsung, то результаты оказались очень ограниченными. Новая система не вызвала массового спроса. Стоимость владения достаточно высокая. Если посмотреть на условия лизинга на других рынках, в первую очередь на американском, то они существенно выгоднее. iPhone можно взять куда дешевле. Современные смартфоны постоянно находятся в использовании и идеально новыми их сдать невозможно. Поэтому, так или иначе, при лизинге пользователь рискует в итоге столкнуться с неприятными сюрпризами».

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Кроме телефонов Apple и Samsung в России, можно оформить лизинг на игровую консоль Xbox One S. Месячная подписка на младшую модель обойдется в 1 тыс. руб. Вернуть консоль, в отличие от смартфона, можно не через полгода, а в любой момент, но тоже за дополнительную плату.

Илья Сизов