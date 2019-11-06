Жителя Ростова подозревают в совершении более 20 краж автомобильных деталей

Полицейские задержали 37-летнего ростовчанина по подозрению в серии краж деталей чужих автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Потерпевший из Новочеркасска рассказал сотрудникам полиции, что ранним утром обнаружил пропажу противотуманных фар со своего транспортного средства. Оперативники нашли подозреваемого в краже и установили его причастность к совершению еще двадцати эпизодов аналогичных преступлений.

«Злоумышленник действовал поздней ночью по отработанной схеме. Сначала он находил припаркованные иномарки, затем строительным ножом вырезал бамперы, фары, омыватели фар, датчики парктроников, после чего забирал краденное и скрывался на своем автомобиле. Похищенное мужчина продавал. Общая сумма ущерба составила около 1,5 млн руб.»,— сказано в сообщении.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Кристина Федичкина