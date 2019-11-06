АвтоВАЗ сообщил о росте продаж Lada на 1,5%

В январе-октябре 2019 года на российском рынке продано 295,4 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, что превышает прошлогодние показатели на 1,5%. Об этом в среду сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.

В октябре 2019 года реализовано 30,2 тыс. автомобилей Lada. По собственной оценке компании, доля российской марки на авторынке страны составляет 21%.

Самой популярной моделью стала Lada Granta. В январе-июне 2019 года на ней остановили выбор более 108,6 тыс. российских покупателей, что на 35,1% превышает аналогичный показатель прошлого года. В октябре было продано 11,7 тыс. машин этой модели, что стало абсолютным рекордом года. За 10 месяцев текущего года также реализовали 9,1 тыс. коммерческих автомобилей Lada.

Андрей Сазонов