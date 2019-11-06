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Рекламная кампания Coach осень-зима 2019-2020

Фото: Сoach

В рождественской кампании Coach снялись Кейт Мосс, Спайк Ли и Яра Шахиди

Coach представил рекламную кампанию «Волшебство для всех», приуроченную к выходу коллекции Holiday. В главных ролях снялись актриса Яра Шахиди, модель Кейт Мосс, рэп-исполнительница Megan Thee Stallion, Спайк и Тоня Ли, и многие другие. Действие кампании разворачивается на домашней вечеринке в нью-йоркском доме накануне Рождества. Фотографом кампании выступил Юрген Теллер.

Главным принтом коллекции стало изображение конного экипажа. Он используется в каждом изделии коллекции — от сумки Kat Saddle Bag до курток и футболок. Впервые представленный в 1950-х годах конный экипаж — символ бренда Coach и самого Нью-Йорка.

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