Департамент информполитики отсудил у «Областной газеты» 3 млн рублей

Свердловский арбитражный суд в среду вынес решение по иску департамента информационной политики региона (ДИП) области к «Областной газете» (официальный печатный орган властей региона) о взыскании более 3 млн руб. Эти деньги газета получила из бюджета в виде субсидий на выполнения государственного задания. Но «Областная газеты» «не достигла показателей», считают в ДИПе. Суд удовлетоврил иск в полном объеме.

Ранее департаменту удалось взыскать с «Областной газеты» в пользу бюджета еще 3 млн руб. за невыполнение издательством госзадния в 2017 году.