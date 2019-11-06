Умер литературный критик Лев Аннинский

Литературный критик и публицист Лев Аннинский умер в возрасте 85 лет, сообщил писатель и телеведущий Александр Архангельский в Facebook. Информацию подтвердили другие коллеги Льва Аннинского. Причина смерти пока не называется.

Пресс-секретарь Центрального Дома литераторов Марина Замская сообщила, что гражданская панихида и прощание пройдут 8 ноября в Малом зале Клуба писателей ЦДЛ.

Лев Аннинский родился в 1934 году. Окончил филологический факультет МГУ, работал в журналах «Знамя», «Дружба народов», «Литературное обозрение», «Родина», «Время и мы», «Литературная газета». Являлся теле- и радиоведущим, выпустил несколько тысяч статей и книг о литературе и творчестве писателей.

Публицист был награжден различными литературными премиями, а также ТЭФИ и орденом «Знак Почета». В 2016 году премьер-министр России Дмитрий Медведев вручил Льву Аннинскому правительственную премию в области средств массовой информации за вклад в сохранение и развитие традиций русской литературной критики.