«Личность активистки установили полицейские, а не камеры»

Суд отклонил иск москвички о признании системы распознавания лиц незаконной. В прошлом году Алену Попову оштрафовали за участие в несогласованном пикете у Госдумы. Она уверена, что ее личность установили именно с помощью городских камер с этой системой. Попова настаивала, что применение систем распознавания лиц противоречит Конституции, поскольку нарушает право на частную жизнь. В Савеловском суде работал корреспондент “Ъ FM” Владимир Расулов.

Ответчиками по иску Алены Поповой официально стали три организации: департамент информационных технологий Москвы, управление Роскомнадзора по центральному федеральному округу и главное управление МВД по столице. Представитель Роскомнадзора на заседание не пришел и участниками процесса стали два представителя департамента информационных технологий и представитель главка Министерства внутренних дел.

Наиболее четко позицию ответчиков выразила представитель департамента информационных технологий Наталья Андриянова. Она начала с того, что сам иск, который Алена Попова подала в Савеловский суд, имеет много процессуальных нарушений. В частности, по словам представителя департамента, активистка не могла в суде отстаивать интересы других людей, хотя сама неоднократно говорила о том, что это касается не только ее. Более того, в департаменте заявили, что этот иск нужно было рассматривать в гражданском порядке, а не в административном.

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Тот факт, что Алена Попова была административно наказана год назад за пикет, не может обсуждаться на этом самом заседании. Что же касается самой системы распознавания лиц, то, как заявила представитель департамента информтехнологий, в отношении Алены Поповой такая технология не применялась.

Департамент не хранит биометрические данные граждан и за ними не следит — такой цели у департамента, по словам его представителя, нет.

По поводу того, как и почему задерживали Алену Попову, представитель департамента заявила, что личность активистки установили полицейские, а не камеры, которые, как утверждала Алена Попова, в 32 раза увеличивали изображение. Как заявили в департаменте, полицейские подходили к ней, но вопрос, каким образом они идентифицировали ее имя и отчество, остался открытым.

Сама Попова утверждала, что полицейские, не проверяя ее паспорт, подошли и обратились к ней по имени, отчеству, хотя ей было не совсем понятно, каким образом они это установили. Представитель МВД, по ее словам, был не очень многословен, в основном цитировал закон о полиции, что сотрудники правоохранительных органов имеют право пользоваться такого рода системами распознавания лиц. При этом он заявил, что невозможно, чтобы те или иные данные с лицом человека попали в базу случайно или кто-то из сотрудников МВД мог их кому-либо передать.

Мотивировочной части пока не было.

Судья в своем коротком постановлении заявила, что не удовлетворяет иск Алены Поповой и у активистки есть определенный срок, чтобы это решение обжаловать. Сама Алена Попова после заседания сказала, что сам процесс ей понравился и она посоветуется с адвокатами по поводу дальнейших действий: есть планы B, C, D и E, но конкретно, что они предполагают, пока раскрывать не стала.

Система распознавания лиц работала еще в 2017 году, когда ее активно тестировали и применяли на Чемпионате мира по футболу в 2018 году и Кубке Конфедераций в 2017 году. Как заявили в департаменте, в первую очередь система была направлена на то, чтобы выявлять фанатов, которые попадали в так называемые черные списки и которым был запрещен доступ на игры. Сам факт, что система распознавания существовала, было известен давно, во всяком случае, в департаменте этого отрицать не стали.

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Алена Попова на слушании приводила в пример молодого человека, попавшего каким-то образом в список неблагонадежных людей — через эту систему его выявили и потом вызвали в правоохранительные органы. Но потом выяснилось, что непонятно, каким образом он туда попал, так как никаких претензий у правоохранителей к нему не было.