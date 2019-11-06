В Пушкине сносят дачи под строительство спорткомплекса «Газпрома»

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга приступили к демонтажу дачных построек и освобождению находящегося в собственности города земельного участка общей площадью более 22 тыс. кв. м, предназначенного для проектирования и строительства физкультурно-оздоровительного комплекса ООО «Газпром инвестгазификация» по адресу: город Пушкин, Гусарская улица, участок 7 (юго-восточнее дома 13, литера Б по Гусарской улице).

Как сообщили в ККИ, факт незаконного использования земельного участка был выявлен в июле. Данная территория занята садовыми участками, огороженными деревянными и металлическими заборами. На ней расположены деревянные хозяйственные строения, бытовки, вагончики, сараи, а также одноэтажные жилые дачные дома. Пользователям объектов ранее были разосланы уведомления о необходимости добровольного освобождения незаконно занятой территории, однако в установленные сроки этого сделано не было.

“Ъ-СПб” писал, что ООО «Газпром инвестгазификация» также намерено построить новый спорткомплекс за 518,4 млн рублей на Крестовском острове — на территории комплекса построек стадиона «Динамо».