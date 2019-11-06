Грузооборот порта Ростов-на-Дону с начала года упал на 7%

Общий грузооборот морского порта Ростов-на-Дону по итогам десяти месяцев этого года составил 19,6 млн т грузов, что на 7% ниже показателя за соответствующий период прошлого года, сообщает ИАА «ПортНьюс».

Объем погрузки за указанный период составил 12,8 млн т, что на 8% ниже уровня прошлого года. Объем транзита снизился на 6% и составил 6,6 млн т. Объем выгрузки за десять месяцев года составил 600 тыс. т, что на 8% выше уровня прошлого года.

В номенклатуре грузов преобладали зерновые, нефтепродукты и уголь. Обработка зерна сократилась на 28% до 7 млн т, нефтепродуктов – на 8% до 6 млн т. Объем перевалки незерновых грузов навалом увеличился в два раза, до 3 млн т., угля – на 35%, до 2,3 млн т.

Судозаход порта уменьшился на 7%. За десять месяцев в порт вошло 7 тыс. судов.

Дарья Голякова