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Фото: Андрей Абрамов

У аэропорта Стригино стало больше парковочных мест

Теперь здесь будет 402 места долгосрочной парковки и 101 место для парковки на короткий срок.

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Международный аэропорт Стригино реализовал проект реконструкции парковочных зон.


Как сообщил «КоммерсантъFM Нижний Новгород» Директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Стригино Федор Клишковский, теперь зона долгосрочной парковки составляет более 65 тысяч квадратных метров и на ней расположены 402 места, это на 82 места больше, чем до расширения. В зоне краткосрочной парковки, расширенной на 45%, стало 101 место. На две трети увеличено и число парковочных мест для людей с ограниченными возможностями. Теперь на парковке у Стригино 50 таких мест.

Реконструкцию была проведена в связи с высоким спросом на парковку у аэропорта. По словам Федора Клишковского, с начала года этой парковкой воспользовались более десяти тысяч человек.

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