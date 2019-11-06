Уволено руководство скандально известной соликамской колонии

Начальник исправительной колонии строгого режима №9 в Пермском крае полковник Салим Абдурахманов уволен приказом ФСИН России. Контракты также расторгнуты с его заместителем, начальником отдела безопасности и его помощником.

Исправительная колония №9, в которой отбывают наказание около 2,5 тыс. осужденных, в последние месяцы несколько раз оказывалась в центре скандалов. Сначала правозащитники выложили в интернет видеозапись, на которой осужденные насилуют другого осужденного. После этого другой осужденный покончил жизнь самоубийством, а еще один залез на старую прожекторную вышку и требовал встречи с прокурором. Правозащитники и осужденные обвинили руководство колонии в организации насилия. Все это происходило на фоне инспекторской проверки, которую проводили в краевом управлении ФСИН сотрудники центрального аппарата ведомства.

В начале октября в управлении ФСИН по Пермскому краю сменился начальник. Вместо ушедшего на пенсию генерал-майора Владимира Андреева был назначен полковник Юрий Лымарь, ранее возглавлявший псковское региональное управление ФСИН. Новый начальник инициировал проверку оперативно-служебной деятельности ведомства в регионе.

Дмитрий Астахов, Пермь