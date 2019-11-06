В Самарской области суд отказал в иске по обжалованию норматива накопления ТКО

Самарский областной суд отказал в иске по обжалованию норматива накопления ТКО в среду, 6 ноября. Истцы планируют подать апелляцию на решение.

С иском об отмене приказа областного министерства энергетики и ЖКХ, которым утверждены нормативы накопления ТКО, в суд обратились депутаты Михаил Матвеев, Алексей Краснов, Павел Турков и другие. Истцы оспаривали как сам «завышенный» норматив накопления ТКО в 0,091 куб. м в год на квадратный метр, так и установленный принцип взимания платы в городах в зависимости от площади жилого помещения.

В 10 городских округах региона норматив установлен, исходя из площади помещения, в остальных муниципалитетах расчет платы идет с человека.

Ранее суд отменил приказы министерства энергетики и департамента ценового и тарифного регулирования об установлении тарифа за вывоз отходов. Регоператор по обращению с ТКО ООО «Экостройресурс» подал жалобу на решение.

Ани Айвазян