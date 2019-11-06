РМК начала добычу меди на месторождении Кундызды в Казахстане Проектная мощность добычи – 2 млн тонн руды в год

ТОО «Казгеоруд» (Актюбинская область, Республика Казахстан, входит в Группу «Русская медная компания») приступило к промышленной добыче медной и медно-цинковой руды на месторождении Кундызды. Об этом 6 ноября в ходе XVI межрегионального форума сотрудничества России и Казахстана сообщила вице-президент по экологической и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар. Проектная мощность карьера рассчитана на добычу до 2 млн тонн руды в год. Общий объем инвестиций в освоение месторождения составил 205 млн долларов США.



Добываемая на месторождении Кундызды медная и медно-цинковая руда перерабатывается с получением медного и цинкового концентратов на мощностях обогатительной фабрики ТОО «Актюбинская медная компания» (Актюбинская область, Республика Казахстан, входит в Группу РМК). В связи с увеличением доли медно-цинковой руды в общем объеме перерабатываемого сырья на обогатительных фабриках АМК проведена модернизация основного технологического оборудования. Она позволила расширить фронт цинковой флотации и обеспечить вовлечение в производство медно-цинковой руды в объеме до 5 млн тонн в год.

Комментирует вице-президент по экологической и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар: «Начало промышленной разработки медно-цинкового месторождения Кундызды – значимый этап развития собственной минерально-сырьевой базы РМК в Казахстане. Проект обеспечит загрузку перерабатывающих мощностей АМК до 2033 года, а значит – социально-экономический рост региона. В 2019 году РМК планирует инвестировать в горнодобывающую отрасль Казахстана свыше 90 млн долларов США – примерно на 7% больше, чем в 2018 году».

Кроме строительства инфраструктуры на площадке карьера месторождения Кундызды потребовалось создание внешней инфраструктуры для обеспечения объекта электроэнергией и доставки руды до обогатительных фабрик АМК. В частности, «Казгеоруд» построены два отрезка автомобильных дорог протяженностью 20 и 2,3 км, возведен железнодорожный погрузочно-разгрузочный терминал и железная дорога протяженностью 18,5 км. В свою очередь, на промышленной площадке АМК для ускорения оборачиваемости вагонов капитально отремонтированы ж/д пути протяженностью 63 км, построено свыше 10 км ж/д подъездных путей для отстоя вагонов. Для перевозки руды приобретены вагоны-самосвалы (думпкары) в количестве 270 единиц. Капитальные вложения АМК на эти цели превысили 33 млн долларов США.