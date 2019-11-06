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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Не прошли по конкурсу

УФАС выявила нарушения при закупке автобусов для Нижнего Новгорода.

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Федеральная антимонопольная служба предписала Нижнему Новгороду устранить нарушения, допущенные при закупке 74 автобусов для «Нижегородпассажиравтотранса».


Нарушения выявлены в требовании установки дополнительного оборудования, предназначенном для безналичной оплаты проезда. Специалисты ФАС выяснили, что предоставлено оно может быть лишь одним поставщиком, который заявки на участие в конкурсе не подавал. Таким образом, по мнению специалистов ведомства, конкуренция была ограничена. Напомним, начальная (максимальная) стоимость контракта составила 1 миллиард 120 миллионов рублей, однако на аукцион не было подано ни одной заявки. Конкурс признали не состоявшимся.

УФАС предписала комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Нижнего Новгорода как заказчику исправить нарушения в документации и заново провести аукцион.

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