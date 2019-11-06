Прокуратура Самарской области требует лишить мандата депутата из-за кражи 1,5 млн рублей

Прокуратура Красноярского района требует отрешить от должности депутата собрания представителей городского поселения Волжский Егора Важова за хищение 1,5 млн руб. и злоупотребление полномочиями (ч. 4 ст. 160 УК РФ и ч. 1 ст. 201 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«Данные обстоятельства не позволяют ему осуществлять полномочия депутата. Однако, несмотря на это депутаты собрания представителей из своих рядов Важова по собственной инициативе не исключили»,— говорится в сообщении.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 3 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Он также на 1 год 6 месяцев лишен права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, в некоммерческих организациях. После рассмотрения дела в апелляционной инстанции приговор вступил в законную силу.

Алена Смирнова