Королевское великодушие

По мере того как тренд на отказ от натурального меха захватывает индустрию моды и десятки известных брендов, среди которых Gucci, Michael Kors и Jimmy Choo, делают ставку на искусственные заменители, все больше знаменитостей делают подобные шаги. Более ответственной с экологической точки зрения стала и королева Великобритании Елизавета II.

Анджела Келли, главный модельер королевы Елизаветы II

О принятии такого решения рассказала главный модельер монаршей особы Анджела Келли в своей книге «Другая сторона монеты: королева, модельер и платяной шкаф». Анджела работает с королевой вот уже 25 лет. Нововведение, коснувшееся искусственного меха, было принято в 2019 году. «Если ее величество должна присутствовать на мероприятии в холодную погоду, для того чтобы ей было тепло, будет использоваться искусственный мех»,— цитирует Келли издание Daily Mail.

Это решение было тепло встречено сотрудниками зоозащитных организаций: «Сотрудники PETA поднимают стакан джина и дюбонне за сострадательное решение королевы отказаться от меха. Эта политика — знак времени»,— сказал директор международных программ PETA.

Елизавета стала первым членом королевской семьи, который публично отказался от натурального меха. Несмотря на это, остается непонятным, будет ли касаться отказ от меха государственной мантии из горностая, которую королева надевает на открытие Парламента.