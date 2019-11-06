У нижегородского аэропорта Стригино увеличили количество парковочных мест

Нижегородский аэропорт Стригино (входит в холдинг «Аэропорты регионов») завершил реконструкцию парковочного комплекса. Зона долгосрочной парковки была расширена на 25% до 402 мест, зона краткосрочной парковки – на 45% до 101 места. Парковочных мест для людей с ограниченными возможностями стало на 67% больше – 50 мест.

Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, реконструкцию проводили в связи с повышенным спросом на услуги парковки. С начала года ими воспользовались более 10 тыс. нижегородцев.

Анастасия Еремина