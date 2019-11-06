Вынесен приговор по делу о гибели рабочих на заводе в Березниках

Березниковский городской суд вынес приговор в отношении четырех сотрудников филиала «Азот» АО «ОХК „УРАЛХИМ“». Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Как установили следствие и суд, 6 мая 2019 года обвиняемые, нарушая нормы промышленной безопасности, дали распоряжение трем рабочим произвести ремонтные работы на емкости высотой 11,5 м. Их объем включал производство электросварки и резку металла болгаркой. В результате произошла детонация, что привело к разрушению крыши емкости, на которой в этот момент находились рабочие. Все они получили несовместимые с жизнью телесные повреждения и погибли.

Приговором суда технологу агрегата и двоим начальникам смены одного из цехов предприятия назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении. Механик был приговорен к 2,5 года лишения свободы условно.