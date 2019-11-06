Эксперт РАН не обнаружил на шихане Куштау объектов культурного наследия

Историко-культурная экспертиза, проведенная Институтом археологии РАН по заказу АО «Сырьевая компания» (входит в «Башкирскую содовую компанию»), не выявила на территории шихана Куштау объектов культурного наследия, сообщается в документе, опубликованном на сайте Башкультнаследия. По мнению научного сотрудника института Игоря Стрекалова, на Куштауском участке возможно проведение «земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по геологическому изучению, включающих поиск и оценку месторождений полезных ископаемых».

Исследование проводилось на земельных участках общей площадью 413 га, расположенных на горе Куштау. Как сообщает эксперт, особое внимание было уделено двум два поселенческим памятникам, расположенным вблизи южного и юго-западного склона горы: «Селище Куштау Южное» и «Поселение Куштау Западное». При этом, согласно приказам Башкультнаследия от 1 апреля текущего года, оба памятника находятся за пределами Куштауского участка. Повышенное внимание уделили вершинам и вершинной гряде Куштау, так как на вершинах соседних гор Туратау и Юрактау «в поверхностном залегании были обнаружены археологические предметы горных святилищ». По итогам разведочных работ, указывает эксперт, культурный слой в стратиграфических шурфах не выявлен, «археологические предметы и объекты не обнаружены».

Через месяц после публикации акта экспертизы (с 17 ноября) Башкультнаследие может его утвердить, после чего «Сырьевая компания» имеет право начать земляные работы на шихане.

Как сообщал “Ъ-Уфа”, ранее Приволжснедра выдали связанному «Сырьевой компании» лицензию на разведку и добычу полезных ископаемых месторождения Куштау на срок до 10 августа 2039 года.

Куштау — одна из крупных известняковых гор-шиханов в Башкирии, образовавшихся путем выхода на поверхность древних рифов. Ранее БСК претендовала на передачу в разработку шиханов Тратау и Юрактау, имеющих статус памятников природы республиканского значения. В передаче гор-памятников БСК было отказано. Разработка Куштау должна была стать компромиссным решением для БСК, которая прогнозирует дефицит сырья после 2020 года. Однако общественность до сих пор выступает и в защиту сохранения Куштау, считая ее частью единого древнего горного массива.

Майя Иванова