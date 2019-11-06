В Новосибирской области сельхозпроизводителей поддержат субсидиями

Андрей Травников подписал постановление о новых мерах господдержки сельхозпроизводителей. В частности, фермерам возместят 70% от общих затрат за проведение диагностических исследований крупного рогатого скота на наличие или отсутствие лейкоза, а также 20% от общей суммы расходов на производство садовой земляники. Кроме этого, правительство региона намерено компенсировать затраты фермеров на проведение работ по агрохимическому и эколого-токсикологическому обследованию земель сельхозназначения.



Как прокомментировал министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко, средства будут предоставлены из областного бюджета.

Документом также предусмотрены изменения в программе «Компенсация части затрат на приобретение и сервис технических средств и оборудования для сельскохозяйственного производства». Предельный размер поддержки увеличен с 3 до 5 млн руб. Кроме того, предусмотрено софинансирование на приобретение доильных установок — до 10 млн руб. Также предусмотрена господдержка в размере 50% (но не более 6 млн руб.) на одну приобретенную единицу при покупке машин и оборудования для послеуборочной обработки зерна, зерносушилок.

По программе «Возмещение части затрат на приобретение молодняка племенных животных, в том числе пушных зверей и птицы» предусмотрена компенсация затрат в размере 30% стоимости (без НДС) племенного молодняка крупного рогатого скота мясных специализированных и молочных пород, приобретенного в племенных сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Новосибирской области. По направлению «Возмещение части затрат на приобретение оригинальных семян, за исключением элиты и суперэлиты» предложено включить компенсацию на приобретение оригинальных семян.

Новыми и обновленными мерами господдержки сельхозпроизводители смогут воспользоваться уже в этом году.