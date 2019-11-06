На Ставрополье экс-директора аграрного предприятия будут судить за мошенничество и невыплату зарплаты

Дело бывшего генерального директора ООО «Сельхозпродукт», а ныне руководителя ООО «Консультант» обвиняемого в пяти эпизодах мошенничества (ст. 159 УК РФ), а также невыплате зарплаты (ст. 145.1 УК РФ) передали в суд. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю. По данным «СПАРК-Интерфакс», на момент преступлений обеими компаниями руководил Николай Харченко.

По данным следствия, в 2016 году обвиняемый от имени возглавляемых им предприятий заключил с гражданами договоры купли-продажи зерна и строительных материалов, а также договор займа денежных средств. При мужчина заранее знал, что не сможет исполнить соглашения. Переданные ему по договорам деньги на сумму 3,5 млн руб. он похитил, не выполнив встречных обязательств. В том же году господин Харченко, по данным следствия, не вернул своим знакомым 6,8 млн руб., которые брал взаймы.

Кроме того, с мая по декабрь 2017 года директор не выплачивал заработную плату девяти работникам ООО «Сельхозпродукт». Общая сумма долга по зарплате составила более 450 тыс. руб.

Для обеспечения возмещения ущерба на имущество обвиняемого наложили арест.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Сельхозпродукт» было зарегистрировано в августе 2014 года в Ипатовском районе Ставропольского края с основным видом деятельности «Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур». Компания была признана банкротом в июле прошлого года. Николай Харченко руководил ею с момента основания.

ООО «Консультант» было зарегистрировано в апреле 2005 года и занимается «деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, проведению финансового аудита, налоговому консультированию. Предприятие принадлежит Тамаре Харченко. Николай Харченко возглавляет ее с октября 2017 года. Выручка компании с упала с 4 млн руб. в 2015 году до 137 тыс. руб в 2018 году, а прибыль за эти годы снизилась с 542 тыс. руб. до 10 тыс. руб.

Дарья Голякова