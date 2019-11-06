«Хаят Кимья» запустит в Татарстане вторую очередь завода по выпуску санитарно-гигиенической бумаги

Турецкая компания «Хаят Кимья» намерена 7 ноября запустить вторую очередь завода по производству санитарно-гигиенической бумаги на территории ОЭЗ «Алабуга», говорится в сообщении предприятия. Презентацию проведет гендиректор ООО «Хаят Кимья» Четин Мурат.

Напомним, что запуск второй очереди завода был одобрен на заседании наблюдательного совета ОЭЗ «Алабуга» в сентябре 2017 году. Тогда сообщалось, что на создание второй очереди потратят 3,32 млрд руб., а общий объем инвестиций в завод достигнет 9,5 млрд руб. «Расширение производства приведет к увеличению объема выпускаемой продукции с 65 до 140 тыс. тонн в год», — рассказали в пресс-службе минэкономики Татарстана.

ООО «Хаят Кимья» получило статус резидента ОЭЗ «Алабуга» в 2011 году. Первая очередь завода была запущена в феврале 2015 года. На предприятии выпускают туалетную бумагу, салфетки и бумажные полотенца из 100-процентной целлюлозы.

"Ъ-Казань"