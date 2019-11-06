Краснодарский край занял третье место в России по количеству предпринимателей

По итогам третьего квартала текущего года Краснодарский край вышел на третье место среди регионов РФ по количеству предпринимателей. Об этом на планерке в краевом парламенте сообщил депутатам временно исполняющий обязанности руководителя департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства края Виталий Воронов.

По словам чиновника, больше чем на Кубани предпринимателей только в Москве и Московской области. В этом году объем расходов на реализацию мероприятий программы поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе составил 881,5 млн руб., что на 561,7 млн руб. больше, чем годом ранее.

Как отметил спикер ЗСК Юрий Бурлачко, президент России Владимир Путина в своем послании поставил задачу – до 2024 года увеличить число вовлеченных в предпринимательство россиян до 55%. В Краснодарском крае этот показатель составляет 35% (около 750 тысяч человек). В среднем по стране в бизнесе заняты 24% жителей.

«Увеличить это количество — задача сложная, но выполнимая. Нам сейчас нужна системная работа в этом направлении, и она уже ведется. В том числе Законодательным собранием края в части принятия необходимого пакета нормативных правовых документов», – подчеркнул господин Бурлачко.

По итогам обсуждения была принята резолюция с рекомендациями парламентариев относительно последующего развития предпринимательства на Кубани и указанием мер, которые будут способствовать этому процессу.

Василий Хитрых