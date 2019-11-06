Штаб Алексея Навального в Петербурге возглавила Ирина Фатьянова

В петербургском штабе Алексея Навального определились с новым координатором. Им стала Ирина Фатьянова. К своим обязанностям она приступит 21 ноября. На этом посту госпожа Фатьянова сменила Александра Шуршева, который руководил штабом в период избирательной кампании.

Как следует из релиза организации, новый глава по образованию — социолог. Ранее она работала сфере неформального образования и культуры, участвовала в различных социальных, экологических и благотворительных проектах. Также являлась кандидатом в муниципальные депутаты, пытаясь избраться в совет МО «Смольнинское».

Главу выбирали в несколько этапов, сначала все желающие подавали заявки, а потом проводились дебаты. В конечный шорт-лист входили экс-кандидат в муниципальный совет МО «Пороховые» Илья Сиялов, активистка движения «Время» Александра Богданова, еще один активист Роман Максимов и сама госпожа Фатьянова.

Олег Дилимбетов