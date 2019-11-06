Холдинг «Очаково» продает участки на берегу Черного моря за 500 млн рублей

Пивоваренный холдинг «Очаково» реализует посредством публичных торгов имущественный комплекс под редевелопмент. Он располагается на земельном участке площадью 7,52 га в долине реки Агой в Туапсинском районе. Аукцион состоится 10 декабря на электронной площадке Российского аукционного дома (РАД).

Как уточняют в РАД, вся территория, за исключением прибрежной полосы, находится в собственности «Очаково», а прибрежная полоса – в аренде холдинга. Участок находится в 20 м от береговой линии. В пешей доступности от него остановка общественного транспорта «Аэропорт». Время в пути до центра Туапсе составляет 20 минут, до железнодорожного вокзала и морского порта – 10 минут.

Уточняется, что реализуемый имущественный комплекс состоит из трех земельных участков, на одном из которых расположены 27 зданий базы отдыха «Волна». Общщая площадь объектов – 4,2 тыс. кв. м. Территория полностью огорожена и благоустроена, имеются подключения ко всем инженерным коммуникациям.

По мнению экспертов, наиболее инвестиционно-привлекательным вариантом использования данной территории является редевелопмент под апартаментный комплекс или жилую застройку. Возможно поэтапное освоение участка.

Начальная цена торгов 500 млн руб., минимальная цена – 400 млн руб.

Дмитрий Михеенко