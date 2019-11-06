06 ноября, среда
Войти в профиль
Краснодар. Кубань, Адыгея

Коротко

Новости

все новости

пресс-релиз

партнерский проект

Подробно

ВТБ Лизинг реализует автомобили Chevrolet Tahoe со скидкой 16%

Приобрести внедорожник Chevrolet по программе ВТБ можно со значительной скидкой до 31 декабря текущего года. Кроме того при покупке автомобиля клиенты банка получают бесплатный комплект зимних шин, шиномонтаж в подарок, а также компенсацию в размере 200 тыс. руб. на оплату полиса каско.


«Одна из главных задач, стоящих перед банком, заключается в создании наиболее выгодных продуктовых условий для наших клиентов. Линейка спецпредложений ВТБ Лизинг регулярно обновляется благодаря постоянной работе с автопроизводителями. Клиент, покупая автомобиль в лизинг, не является его владельцем вплоть до момента выплаты всей суммы, однако при этом он несет за транспортное средство полную материальную ответственность. Именно поэтому обязательным условием сделки является заключение договора каско. Компенсация на приобретение полиса, предлагаемая ВТБ Лизинг, снижает финансовую нагрузку на покупателя», - рассказал начальник управления развития бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг Вячеслав Михайлов.

Продажи Chevrolet в ВТБ Лизинг за три квартала этого года увеличились в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Комментарии

Печать

Все материалы

Пресс-релизы ВТБ

ВТБ Лизинг реализует автомобили Chevrolet Tahoe со скидкой 16%

Крупнейший бизнес-форум «Дело за малым» прошел при партнерской поддержке ВТБ

ВТБ будут развивать ипотечное кредитование с гильдией риэлторов

ВТБ запускает площадку для непрофильных активов

ВТБ упрощает процесс выдачи льготной ипотеки

Для клиентов ВТБ операционный день стал длиннее

Рекомендуем

обсуждение

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

новости компаний

Интервью

пресс-релиз

Профиль пользователя