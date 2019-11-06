ВТБ Лизинг реализует автомобили Chevrolet Tahoe со скидкой 16%

Приобрести внедорожник Chevrolet по программе ВТБ можно со значительной скидкой до 31 декабря текущего года. Кроме того при покупке автомобиля клиенты банка получают бесплатный комплект зимних шин, шиномонтаж в подарок, а также компенсацию в размере 200 тыс. руб. на оплату полиса каско.



«Одна из главных задач, стоящих перед банком, заключается в создании наиболее выгодных продуктовых условий для наших клиентов. Линейка спецпредложений ВТБ Лизинг регулярно обновляется благодаря постоянной работе с автопроизводителями. Клиент, покупая автомобиль в лизинг, не является его владельцем вплоть до момента выплаты всей суммы, однако при этом он несет за транспортное средство полную материальную ответственность. Именно поэтому обязательным условием сделки является заключение договора каско. Компенсация на приобретение полиса, предлагаемая ВТБ Лизинг, снижает финансовую нагрузку на покупателя», - рассказал начальник управления развития бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг Вячеслав Михайлов.

Продажи Chevrolet в ВТБ Лизинг за три квартала этого года увеличились в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.