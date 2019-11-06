Судозавод «Янтарь» отремонтирует десантный корабль для Балтфлота

АО «Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) отремонтирует малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 «Мордовия», входящий в состав Балтийского флота. В настоящий момент пришедший из Балтийска в Калининград МДКВП уже поставлен на стапель, где будет проводиться его ремонт, сообщает со ссылкой на пресс-службу ПСЗ «Интерфакс».

Как уточнили на судозаводе, вначале планируется провести дефектацию корабля, по результатам которой будет определен объем ремонта его подводной части. Кроме этого, предстоят и другие различные работы на корпусе и внутри МДКВП. Данный плановый ремонт аналогичен тому, что завод ранее выполнил на другом десантном корабле той же серии — «Евгении Кочешкове».

МДКВП проекта 12322 «Зубр» является крупнейшим в мировом классе кораблей на воздушной подушке. Его водоизмещение составляет 555 тонн, длина — 57,3 м, ширина — 25,6 м, скорость хода — 60 узлов, дальность плавания — 300 морских миль, экипаж — 27 человек, десантовместимость — 50 тонн. В составе Балтфлота в настоящий момент находятся два МДКВП — «Евгений Кочешков» и «Мордовия».