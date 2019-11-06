Орловские следователи изучат хищения при модернизации медицинской информационной системы

Орловская прокуратура передала в региональное управление СКР материалы совместной с областным управлением ФСБ проверки соблюдения законодательства при модернизации медицинской информационной системы в областных учреждениях здравоохранения, сообщили в ведомстве. Правоохранители при проверке исполнения госконтрактов на модернизацию системы выявила факты злоупотребления должностными полномочиями, нецелевого использования и хищения бюджетных средств (ст. 285, ст. 285.1, ст. 159 УК РФ). По данным прокуратуры, по итогам электронных аукционов на модернизацию информационной системы в 45 больницах и поликлиниках были заключены контракты с белгородским ООО «Софтраст инк». При этом, отметили в ведомстве, оплата контрактов на сумму более 65 млн руб. «была осуществлена за фактически невыполненные работы». «Как на дату исполнения контрактов, так и в настоящее время ни в одном из бюджетных учреждений здравоохранения Орловской области медицинская информационная система в полном объеме не функционирует»,— пояснили в прокуратуре.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Софтраст инк» зарегистрировано в Белгородской области в ноябре 2006 года. Уставный капитал — 100 тыс. руб. По итогам 2018 года выручка предприятия составила 70,4 млн руб., чистая прибыль — 45 млн руб. Гендиректор и единственный владелец — Владимир Варфоломеев.

Владимир Зоркий