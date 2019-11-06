Прокуратура и СК проводят проверку детдома в Чесменском районе, где забеременели три воспитанницы

Прокуратура Челябинской области инициировала проверку в «Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей» Чесменского района, где забеременели сразу три несовершеннолетних воспитанницы. Надзорное ведомство обследует условия содержания детей и то, как социальные службы и педагоги контролируют жизнь детей. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщил начальник отдела по делам несовершеннолетних и молодежи областной прокуратуры Игорь Рязанов.

Управление СК России по Челябинской области проводит собственную проверку. «В ходе проверки будет установлены все обстоятельства произошедшего, дана уголовно-правовая оценка выполнения обязанностей должностными лицами детского дома. Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Двум забеременевшим воспитанницам «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей» по 17 лет, одной – 16 лет. В региональном министерстве социальных отношений сообщили, что одна из девушек в июле вышла замуж за отца ребенка. Две другие пары тоже подадут документы в ЗАГС, если директор детдома разрешит воспитанницам вступить в брак. Все три семьи после рождения детей будут находиться на сопровождении в этом же центре помощи детям.

Специалисты регионального минсоца проверят, как проводится воспитательная работа в учреждении. По результатам проверки виновные в халатном отношении сотрудники будут привлечены к дисциплинарной ответственности.