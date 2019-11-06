Обновлен региональный политсовет «Единой России»

Конференция регионального отделения партии «Единая Россия» избрала новый состав регионального политического совета (РПС). Заявления о выходе из состава РПС по собственному желанию написали пять человек: руководитель АНО «Центр поддержки и развития урбанистики „Городская среда“» Михаил Борисов, депутат заксобрания Сергей Ветошкин, глава Чайковского Юрий Востриков, замглавы ФНС Пермского края Сергей Ибраев, глава Кишертского муниципального района Тамара Конопаткина.

Новыми членами РПС избраны глава Бардымского муниципального района Халиль Алапанов, председатель молодежного парламента при заксобрании Артем Дашковский, председатель земсобрания Кишертского района Сергей Кузнецов, замдиректора департамента администрации губернатора Пермского края Максим Пластеев, депутат Пермской городской думы Дмитрий Федоров, глава Нытвенского городского округа Ринат Хаертдинов.