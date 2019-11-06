МЧС: задымление в «Высоцком» произошло из-за тления пыли в лифте

Причиной задымления в БЦ «Высоцкий» в Екатеринбурге стало тление пыли в подъемном механизме лифта на 35-ом этаже, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области. Тление было оперативно ликвидировано пожарными водой от внутреннего пожарного крана. «Своевременно обнаружить задымление и организовать эвакуацию людей из бизнес-центра «Высоцкий» позволила автоматическая пожарная сигнализация. Из здания были эвакуированы 2900 человек. Пострадавших нет», — говорится в сообщении спасателей.