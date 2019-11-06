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Фото: Архив пресс-службы

Domenico Castello начинает сотрудничать с благотворительным фондом «Доктор Клоун»

5 ноября в итальянском центре красоты Domenico Castello состоялся бранч, организованный совместно с благотворительным фондом «Доктор Клоун». Салон стал партнером фонда и будет жертвовать на его развитие 10%, заработанных с каждого фирменного ухода для волос Arte e Natura. «Доктор Клоун» — оригинальный проект, помогающий детям легче переживать длительное лечение в больницах с помощью арт-терапии, игр и клоунады. На бранче присутствовали попечитель фонда актриса Елизавета Боярская и директор фонда Юлия Райская.

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