Domenico Castello начинает сотрудничать с благотворительным фондом «Доктор Клоун»

5 ноября в итальянском центре красоты Domenico Castello состоялся бранч, организованный совместно с благотворительным фондом «Доктор Клоун». Салон стал партнером фонда и будет жертвовать на его развитие 10%, заработанных с каждого фирменного ухода для волос Arte e Natura. «Доктор Клоун» — оригинальный проект, помогающий детям легче переживать длительное лечение в больницах с помощью арт-терапии, игр и клоунады. На бранче присутствовали попечитель фонда актриса Елизавета Боярская и директор фонда Юлия Райская.